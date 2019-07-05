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Türkiye

Türkiye'nin dijital datasını koruyacak Star Of Bosphorus açıldı

Türkiye'nin en büyük veri merkezi Star Of Bosphorus hizmete girdi. Açılışını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:55 - Son Güncelleme 05 Temmuz 2019 Cuma 16:56

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