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Türkiye

Türk Hava Kurumu Başbağlar şehitleri için uçtu

Erzincan'da Çakırman mevkiinde buluşan Türk Hava Kurumu yamaç paraşütü sporcuları, 26 yıl önce Başbağlar´da gerçekleştirilen katliamda teröristlerce şehit edilen 33 sivili andı.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:42 - Son Güncelleme 05 Temmuz 2019 Cuma 16:44

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