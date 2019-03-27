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Türkiye'de tabuları yıkan kadın futbol takımı: Hakkarigücü

Hakkari'de birkaç kadının kendi çabalarıyla kurduğu futbol takımı Hakkarigücü'nün tabuları yıkan başarısını TRT World muhabiri Samantha Johnson anlattı.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:01 - Son Güncelleme 27 Mart 2019 Çarşamba 10:18

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