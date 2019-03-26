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Norveç açıklarında mahsur kalan gemideki felaket anlarının görüntüleri çıktı

Norveç açıklarında, motorundaki arızadan sonra hava koşulları nedeniyle karaya sürüklenen gemide yaşanan paniğin görüntüleri ortaya çıktı.

26 Mart 2019 Salı 21:45 - Son Güncelleme 26 Mart 2019 Salı 21:45

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