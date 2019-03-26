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Dünya

Uluslararası seyahat firmalarından Filistin'de "dijital işgal"

Uluslararası Af Örgütü, dijital seyahat ve konaklama şirketlerini Filistinlilerin haklarını ihlal etmekle suçladı. Ayrıntıları TRT World muhabiri Mustafa Fatih Yavuz anlattı.

26 Mart 2019 Salı 14:21 - Son Güncelleme 26 Mart 2019 Salı 15:25

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