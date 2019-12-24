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Türkiye ve dünyadan Suudi mahkemesinin 'Kaşıkçı' kararına tepki

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin davada cezalar belli oldu. 5 kişi idama mahkum edildi. Ancak Veliaht Prens'e yakın üst düzey isimlerin aklanması hem Türkiye'nin hem de dünyanın tepkisini çekti.

23 Aralık 2019 Pazartesi 23:50 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 23:51

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