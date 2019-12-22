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105 yıldır dinmeyen acı: Sarıkamış

Birinci Dünya Savaşında, Kafkas Cephesinde binlerce vatan evladının nefesinin buz tuttuğu yerin adı Sarıkamış… Aradan yıllar geçse de, kardan örtüyü kefen eyleyenlerin acısı yüreklerde hala taze.

22 Aralık 2019 Pazar 11:16 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 11:43

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