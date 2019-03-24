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Parçalı Bulutlu
Türkiye

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk etabı İzmir'de yapıldı

Motor sporu tutkunları İzmir'de düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda buluştu. Zorlu yarışta minik sporcuların mücadelesi de heyecanla izlendi.

24 Mart 2019 Pazar 20:24 - Son Güncelleme 24 Mart 2019 Pazar 20:24

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