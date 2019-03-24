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Fotoğraf çektirirken Meriç Nehri'ne düştü

Meriç Nehri kenarında fotoğraf çektirirken nehre düşen kadın, çevredeki vatandaş tarafından kurtarıldı.

24 Mart 2019 Pazar 15:37 - Son Güncelleme 24 Mart 2019 Pazar 15:37

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