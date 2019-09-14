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Ekonomi

Türk iş makineleri sektörü, 150 ülkeye ihracat yapıyor

İş makineleri sektörü hedef büyüttü. İhracat yapılan ülke sayısı 133’ten 155’e çıkarıldı. Sektörde yıl sonu ihracat hedefi ise 2 milyar dolar.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:30 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:31

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