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Ekonomi

Facebook İstasyon İstanbul'da açıldı

Dünya devi Facebook, dünya genelindeki yedinci merkezini İstanbul'da kurdu. Türkiye'deki 35 bin KOBİ, Facebook'un 2,5 milyar kişilik pazarına dahil olacak.

12 Eylül 2019 Perşembe 20:09 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 20:10

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