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Ekonomi

Denizi olmayan kentten 80 ülkeye balık ihracatı

Denizli’deki çiftliklerde tütsülenen alabalıklar, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Denizli, Türkiye'nin toplam balık ihracatının yüzde 34'ünü karşılıyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:52 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:53

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