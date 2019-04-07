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Türk dalgıç ekibi Musulluların umudu oldu
Irak'ın Musul kentinde geçtiğimiz ay bir feribotun Dicle Nehri'nde batması sonucu kaybolanları, Türkiye'nin bölgeye gönderdiği dalgıç ekibi arıyor.
07 Nisan 2019 Pazar 14:47 -
Son Güncelleme 07 Nisan 2019 Pazar 14:52
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