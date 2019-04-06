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Dünya

Polonya'da tren ambulansa çarptı: 2 ölü

Polonya’da hemzemin geçitte, arka tekerleği raylara sıkışan bir ambulansa tren çarptı. Doktor ve bir sağlık görevlisinin öldüğü kazayı, istasyonun güvenlik kamerası kaydetti.

06 Nisan 2019 Cumartesi 16:47 - Son Güncelleme 06 Nisan 2019 Cumartesi 16:47

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