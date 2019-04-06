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Polonya'da tren ambulansa çarptı: 2 ölü
Polonya’da hemzemin geçitte, arka tekerleği raylara sıkışan bir ambulansa tren çarptı. Doktor ve bir sağlık görevlisinin öldüğü kazayı, istasyonun güvenlik kamerası kaydetti.
06 Nisan 2019 Cumartesi 16:47 -
Son Güncelleme 06 Nisan 2019 Cumartesi 16:47
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