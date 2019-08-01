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Dünya

Türk arısı İngiltere'yi karıştırdı

Dalaman’da tatil yapan İngiliz ailenin, dönüşte farkında olmadan bir arıyı da yanlarında getirmesi ülkeyi karıştırdı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 22:47 - Son Güncelleme 01 Ağustos 2019 Perşembe 22:48

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