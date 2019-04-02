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Turistler dev dalgaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

İzlanda’nın Jökulsarlon Gölü'nde, turistlerin buzulları seyrettiği sırada büyük bir buz kütlesinin göle düşerek oluşturduğu dev dalgalar turistleri korkuttu.

02 Nisan 2019 Salı 13:16 - Son Güncelleme 02 Nisan 2019 Salı 13:16

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