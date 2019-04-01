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Çin'de yangın söndürme çalışmalarına katılan 30 itfaiyeci öldü

Çin'in Siçuan eyaletindeki dağlık bölgede hafta sonu çıkan orman yangınıyla mücadele eden 30 itfaiyecinin hayatını kaybettiği açıklandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 16:30 - Son Güncelleme 01 Nisan 2019 Pazartesi 16:30

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