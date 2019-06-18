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Kültür Sanat

Turgay Tanülkü'nün "İyilik Halkası" büyüyor

Diyanet Vakfı tarafından verilen Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görülen oyuncu Turgay Tanülkü, iyilik zincirinin hikayesini TRT Haber'e anlattı.

17 Mart 2019 Pazar 22:43 - Son Güncelleme 17 Mart 2019 Pazar 22:43

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