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Kültür Sanat

TRT Personel Korosu konser verdi

TRT personelleri ve yakınlarından oluşan TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu, unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

17 Mart 2019 Pazar 14:01 - Son Güncelleme 17 Mart 2019 Pazar 22:27

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