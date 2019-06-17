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Çok Bulutlu
Kültür Sanat

Puccini'nin ölmeden yazdığı son eser Ankara'da sahnelenecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi, dünya opera tarihinin önemli eserlerinden biri olan Turandot'u 20 yıl aradan sonra sahneleyecek.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:27 - Son Güncelleme 16 Mart 2019 Cumartesi 11:27

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