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TSK'dan Tel Rıfat'tan taciz atışlarına misliyle karşılık
Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinden TSK unsurlarına yönelik sızma ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık verildi. Bölgede 2 günde 30 terörist etkisiz hale getirildi.
16 Nisan 2019 Salı 16:34 -
Son Güncelleme 16 Nisan 2019 Salı 16:34
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