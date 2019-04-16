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TSK'dan Tel Rıfat'tan taciz atışlarına misliyle karşılık

Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinden TSK unsurlarına yönelik sızma ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık verildi. Bölgede 2 günde 30 terörist etkisiz hale getirildi.

16 Nisan 2019 Salı 16:34 - Son Güncelleme 16 Nisan 2019 Salı 16:34

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