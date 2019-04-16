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Çin'de tırdan kopan çift tekerlek işçinin üzerinden geçti

Çin'de bir tırın dorsesinden fırlayan çift tekerlek, yol çalışması yapan işçinin üzerinden geçti.

16 Nisan 2019 Salı 03:30 - Son Güncelleme 16 Nisan 2019 Salı 03:30

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