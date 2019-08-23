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TRT'den Suriyeli gençlere gazetecilik eğitimi

TRT'nin deneyimli habercileri, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Halep'in Çobanbey ilçesinde, 55 öğrenciye haber yapmanın inceliklerini öğretti.

23 Ağustos 2019 Cuma 23:03 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 23:05

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