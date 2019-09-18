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Türkiye

TRT’den Milli Mücadele’nin 100. yılına özel türkü hazinesi

TRT, Milli Mücadele’nin 100. yılında anlamlı bir projeye imza attı. 93 Harbi ile Kurtuluş Savaşı yılları arasında yazılan ancak bugüne kadar hiç duyulmayan türküleri gün yüzüne çıkardı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:35 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:44

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