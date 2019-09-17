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Türkiye

Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu ailesini gururlandırdı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4. kez dünya şampiyonu olması, final müsabakasını Yozgat'taki evlerinde televizyondan izleyen ailesi tarafından sevinçle karşılandı.

17 Eylül 2019 Salı 21:17 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 21:18

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