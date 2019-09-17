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Türkiye

Bakan Varank: Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel yok

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı.

17 Eylül 2019 Salı 14:05 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 14:08

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