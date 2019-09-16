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Türkiye

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda parladı

Türk Yıldızları, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yaptı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:20 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:21

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