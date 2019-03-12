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TRT yarım asrı geçen tecrübesini genç iletişimcilerle paylaşıyor
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun, bilgi ve tecrübesini yeni nesile aktarmak için başlattığı TRT Akademi Atölye Çalışmaları'nın adresi bu kez Mersin'di.
12 Mart 2019 Salı 19:42 -
Son Güncelleme 12 Mart 2019 Salı 19:42
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