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Nahide nine ilk kez İstiklal Marşı okudu

Mardin'de okuma yazma öğrenen 70 yaşındaki Nahide Arı, ilk kez İstiklal Marşı okudu.

12 Mart 2019 Salı 19:34 - Son Güncelleme 12 Mart 2019 Salı 19:34

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