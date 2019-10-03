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TRT World'den Mısır'daki gösterilerin mimarıyla gizli röportaj

TRT World muhabiri Sara Firth, Mısır hükümetinin tüm engellemelerine rağmen, Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı gösterilerin mimarı ile gizli bir röportaj yaptı.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:31 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 13:08

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