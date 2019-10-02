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Dünya

ABD'de bombardıman uçağı düştü: 5 ölü

ABD'nin Connecticut eyaletinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombardıman uçağı düştü. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

02 Ekim 2019 Çarşamba 21:48 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:27

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