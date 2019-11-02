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Dünya

TRT World Citizen'dan Yusuf İslam'a büyük ödül

TRT World Citizen tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek TRT World Citizen Ödül Töreni, 28 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

02 Kasım 2019 Cumartesi 16:59 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 17:02

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