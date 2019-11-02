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02.11.2019 - 16:17
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02.11.2019 - 01:24
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye yönelik hava saldırısında 1 Filistinli şehit oldu, 2 Filistinli yaralandı.
02 Kasım 2019 Cumartesi 15:26 -
Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 15:27
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