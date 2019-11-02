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Dünya

Amsterdam'da minaresi olan tek cami

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 20 yıldır Müslümanların hayallerini süsleyen Ayasofya Camii, 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği geniş alanıyla cemaatini ağırlıyor.

02 Kasım 2019 Cumartesi 12:18 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 12:22

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