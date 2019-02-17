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Türkiye

TRT Haber, jandarma komandoların kış eğitimine eşlik etti

TRT Haber Sıcak Nokta ekibi, zorlu kış şartlarında teröristlere göz açtırmayan Jandarma Komandoların uygulamalı eğitimine eşlik etti.

17 Şubat 2019 Pazar 16:46 - Son Güncelleme 17 Şubat 2019 Pazar 16:48

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