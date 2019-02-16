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Türkiye

İstanbul Fatih'te 4 katlı eski bina çöktü

Fatih'te boş olduğu belirtilen 3 katlı ahşap bina çöktü. Binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:32 - Son Güncelleme 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:33

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