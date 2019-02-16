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16.02.2019 - 14:42
"Cumhur İttifakı'nı milletin bekası için kurduk"
16.02.2019 - 13:35
Sağlık Bakanı Koca'dan uçakta fenalaşan yolcuya müdahale
16.02.2019 - 13:34
Bakan Selçuk: Gelecek için bir eğitim vizyonu oluşturmak istiyoruz
16.02.2019 - 12:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 milyar metreküp rezerve sahip gaz sahaları keşfettik
16.02.2019 - 11:05
YSK Başkanı Güven'den 'seçim güvenliği' açıklaması
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İstanbul Fatih'te 4 katlı eski bina çöktü
Fatih'te boş olduğu belirtilen 3 katlı ahşap bina çöktü. Binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu.
16 Şubat 2019 Cumartesi 16:32 -
Son Güncelleme 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:33
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