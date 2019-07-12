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TRT Haber FETÖ firarisi Fatih Güllü'yü iş yerinde görüntüledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Estonya yapılanmasında uzun süre "sözde yönetici" olarak görev yapan firari örgüt mensubu Fatih Güllü, lüks bir alışveriş merkezinde açtığı pastanenin önünde görüntülendi.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:16 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 10:16

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