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İsrail askerlerinden Kudüs’te Filistinli aktivistlere müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail’in yıkım politikasına karşı çadır kuran ve aralarında yabancı aktivistlerin de bulunduğu Filistinlilere müdahale etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:47 - Son Güncelleme 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:50

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