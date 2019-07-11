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"Çocuk, yaşlı demeden herkesi katlettiler"

11 Temmuz 1995 yılında yaşanan Boşnak katliamda iki oğlunu şehit veren ailelerden biri olan Osmanoviç ailesi, yaşadığı acıyı TRT Haber'e anlattı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:15 - Son Güncelleme 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:16

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