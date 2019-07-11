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Dünya

İtalya'da portakal büyüklüğünde dolu yağdı

İtalya'nın doğu sahilleri şiddetli yağış altında. Portakal büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri nedeniyle 18 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:23 - Son Güncelleme 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:24

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