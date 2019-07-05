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Türkiye

TRT Haber ekibi rejimin hava saldırılarını görüntüledi

TRT Haber ekibi, İdlib’in güneyindeki Maarethurma kasabasında Esed güçlerinin hava saldırılarını ve saldırının hemen ardından enkaz yığınına dönüşen binaları görüntüledi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:29 - Son Güncelleme 05 Temmuz 2019 Cuma 11:52

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