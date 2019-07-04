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Türkiye

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan korkuttu

Artvin'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu, Kopmuş Tüneli mevkisinde heyelan meydana geldi. Dev kayaların yol kenarına düştüğü alanda trafik bir süre durduruldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:53 - Son Güncelleme 05 Temmuz 2019 Cuma 09:54

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