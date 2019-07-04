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Türkiye

Otobüs sürücüsü, fenalaşan yolcusunu hastaneye götürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüs sürücüsü Halit Çelik, otobüsünde fenalaşan Abdulvahap Ahmetov'u güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 19:54 - Son Güncelleme 04 Temmuz 2019 Perşembe 19:56

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