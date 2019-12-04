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Yağmurlu
Türkiye

Traktör sürücüsü tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, dönüş için manevra yapan traktör sürücüsü, karşı yönden gelen tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

04 Aralık 2019 Çarşamba 12:41 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 12:42

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