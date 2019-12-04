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Yağmurlu
Türkiye

Namaz kılar gibi yapıp imamın cep telefonunu çaldı

Konya'da camide ikindi namazının sünnetini kılan kişi, ardından imam odasındaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık, caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 11:38 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 11:51

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