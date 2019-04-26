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Yaşam

Tömbüldek yokuşunda tahta arabalarla yarış

Burdur'un Bucak ilçesinde, "Tömbüldek Formula" adı altında tahtadan yapılmış arabalarla yarış etkinliği düzenlendi.

26 Nisan 2019 Cuma 16:36 - Son Güncelleme 26 Nisan 2019 Cuma 16:36

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