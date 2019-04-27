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Türkiye

Ticaret Bakanlığı'ndan pazarcılara eğitim

Pazarcıların hem iş kalitelerini arttırmak hem de müşterileri uygun ve kaliteli ürün ile buluşturmak amacıyla, Türkiye genelinde "Pazarcı Esnafı Eğitimleri" verilecek.

27 Nisan 2019 Cumartesi 19:31 - Son Güncelleme 27 Nisan 2019 Cumartesi 19:31

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