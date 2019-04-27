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Bursa'da sanayi sitesinde patlama

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 5 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

26 Nisan 2019 Cuma 23:17 - Son Güncelleme 26 Nisan 2019 Cuma 23:38

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