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Defineciler bu kez türbeyi hedef aldı

Son günlerde sık sık yaşanan kaçak define kazılarına bir yenisi daha eklendi. Definecilerin hedefi bu kez, 600 yıllık tarihi Sarı Saltuk Türbesi oldu.

26 Nisan 2019 Cuma 22:42 - Son Güncelleme 26 Nisan 2019 Cuma 22:42

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