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İstanbul Havalimanı'nda rötar kavgası

İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince yolcular yer hizmeti veren personele tepki gösterdi. Bir yolcunun hakarete varan tepkisi kameralara yansıdı.

26 Nisan 2019 Cuma 11:55 - Son Güncelleme 26 Nisan 2019 Cuma 11:55

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